رحيل الفنان بلاوي الهواري "خسارة كبيرة" للساحة الفنية الوطنية

نعى وزير الثقافة عز الدين ميهوبي المرحوم الفنان بلاوي الهواري عبر القناة الإذاعية الأولى قائلا لقد فقدنا قامة من قامات الثقافة الجزائرية الأصيلة الذي حافظ على الأغنية الجزائرية و عمل على تطويرها و تقريبها إلى ذوق الجمهور.

وأضاف وزير الثقافة أن المرحوم بلاوي له مسار طويل في العطاء الفني ما يفوق 60 سنة ، و قد منح فرصة للأصوات الصاعدة بتقديم أعمال متميزة، وقد كان مدرسة في حد ذاته و بقي وفيا لأسلوبه و طريقة تعامله مع النصوص الجزائرية سواء الحديثة أو التراثية و أعطى التميز للأغنية الوهرانية بالخصوص.

و استطرد ميهوبي قائلا إن المرحوم عرف بجانبه الإنساني من تواضع و حسن تعامله مع محيطه و قربه مع كل الأجيال من الفنانين و بيته كان مفتوحا لكل من يسعى إلى كسب التجربة، و قد كان الفنان البسيط البشوش،و أشار إلى زيارته في بيته و تكريمه من قبل رئيس الجمهورية، و رفضه العلاج بالخارج.

من جهة أجمع فنانون بوهران أن رحيل بلاوي الهواري أيقونة الأغنية الوهرانية صبيحة اليوم الأربعاء يعد "خسارة كبيرة" للساحة الفنية الوطنية.

وقال الفنان هواري بن شنات إنه "بفقدان الراحل بلاوي الهواري تفقد الساحة الفنية الوطنية مرجع ومؤسس الأغنية الوهرانية العصرية".

وأشار إلى أن الفقيد "كان له دور كبير في بروز وجوه فنية لامعة في مجال الأغنية الوهرانية والأغنية العصرية على حد السواء حيث بالإضافة إلى أدائه لأغاني ذاع صيتها وطنيا ودوليا ساهم من خلال التلحين في رواج أغاني لنجوم الأغنية العصرية.

ومن جانبه أعرب المغني بارودي بن خدة عن عميق حزنه لرحيل بلاوي الهواري وقال " جيلنا الموسيقي لا سيما فنانو الأغنية الوهرانية يرتبط مشوارهم بهذا الاسم الكبير الذي قدم الكثير للفن الجزائري".

وأبرز أن الفنان الراحل لم يدخر أي جهد ولم يمنعه حتى المرض من مواصلة العطاء الفني مشيرا إلى حضوره في مختلف المناسبات وانه " كان يشكل الكثير من الرمزية وحافزا كبيرا للفنانين".

كما عبر الكثير من الفنانين والفنانات لا سيما من كان لبلاوي الهواري الفضل في صقل مواهبهم وانجاح أغانيهم على غرار سامية بن نابي و هواري صابر ومعطي الحاج عن تأثرهم بوفاة عميد الأغنية الوهرانية مبرزين العطاء الكبير الذي قدمه بلاوي للفن الجزائري.

ويزخر مشواره الفني بأزيد من 500 أغنية والتي ألهمت العديد من نجوم الأغنية الوهرانية و الرايوية خلال سنوات الثمانينيات على غرار الشباب خالد الذي أعاد أداء البعض منها . وقد استفاد خالد إلى جانب فنانين آخرين من تلحين بلاوي الهواري في انجاز أغاني حظيت بالشهرة والرواج العالمي.

المصدر: الاذاعة الجزائرية