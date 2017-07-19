بن غبريط : أكثر من 130 ألف مقبول لاجتياز الامتحان الشفهي في مسابقة توظيف الأساتذة

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت هذا الأربعاء على صفحتها الخاصة بموقع الفايسبوك أن عدد المقبولين في مسابقة توظيف الأساتذة 2017 لاجتياز الامتحان الشفهي بلغ 134.192 وهو ما يمثل نسبة 30.13 بالمائة.

و كانت الوزيرة قد كشفت أمس الثلاثاء أن نتائج المسابقة المنظمة يوم ال 29 جوان الفارط سيكون غدا الخميس ابتداء من الساعة 16 على موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات www.concours.onec.dz.

كما أوضحت أن عملية سحب الاستدعاءات بالنسبة للمقبولين لاجتياز الامتحان الشفهي الذي سيجرى يومي ال 30 و 31 من الشهر الجاري سيكون أيضا غدا الخميس

وقد طمأنت الوزيرة سابقا المترشحين أن مسابقة توظيف الأساتذة ستجري في شفافية و أن المنصب سيعود لمن يستحقه فقط.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج