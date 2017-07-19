بطـولة ألعــاب العربيــة بتونس : الجـزائـر في المـرتبـة الثالثــة بــرصيد 18 ميــدالية

أحتل المنتخب الجزائري لألعاب القوى اكابر المرتبة الثالثة بمجموع 18 ميدالية (9 ذهبيات، 5 فضيات و4 برونزيات) خلال مشاركته في الطبعة العشرين من البطولة العربية، التي جرت وقائعها من 15 إلى 18 يوليو 2017 بملعب رادس بالعاصمة التونسية.

وجاء المنتخب المغربي في صدارة الترتيب برصيد 31 ميدالية (12 ذهبية، 11 فضية و 8 برونزية) بينما حل المنتخب التونسي في مركز الوصافة ب 34 ميدالية (9 ذهبية، 13 فضية و 12 برونزية).

وتبقى نتائج ''الخضر'' إيجابية بعد أن كانت النخبة الوطنية تطمح في إحراز خمس أو ست ميداليات خلال هذا الموعد العربي.

وكان عبد الكريم سادو المدير الفني الوطني في الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى قد صرح لموقع الهيئة الفدرالية قبل مغادرة المنتخب لأرض الوطن نحو تونس:

''لدينا كل الامكانيات لإحراز خمس أو ست ميداليات ذهبية إذا سارت الأمور بطريقة جيدة''.

وكان المنتخب الجزائري قد اكتفى ب 8 ميداليات ذهبية خلال طبعة 2013 التي جرت بقطر.

المصدر: الإذاعة الجزائرية /واج