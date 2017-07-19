ورقلة :4 قتلى وازيد من 700 حالة تسمم عقربي وسط حملات تحسيسية بمخاطر الظاهرة

سجلت مصالح الصحة بولاية ورقلة خلال السداسي الأول من السنة الجارية أزيد من 700 حالة تسمم عقربي خلفت وفاة أربعة أشخاص كما شهدت الولاية ارتفاعا محسوسا في لدغات العقارب مقارنة بالسنة الفارطة

ويوضح في هذا الصدد رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة معمري جمال انه "يتعين على المواطن اخذ الحيطة والحذر من خلال عدم ترك الفضلات أمام البيوت وكذا تجنب المشي حافيا وتفحص الحذاء قبل لبسه، وعدم النوم على الأرض خاصة بالنسبة للأطفال الصغار بالإضافة إلى عدم التأخر في تلقي العلاج وتفادي الوسائل التقليدية لعلاج المصاب".

ومن جهتها باشرت مصالح الصحة بالتنسيق مع الجمعية الولائية للتسمم العقربي أياما تحسيسية لمحاربة العقارب منذ شهر ماي الماضي.

ويضيف جمال معمري"انه تم تنظيم هذه الأيام التحسيسة والتوعوية بالمقاطعة الإدارية بتقرت قبل شهر رمضان، وفي الأسبوع القادم سيتم بولاية ورقلة وبالتنسيق مع الجمعية الولائية لمكافحة التسمم العقربي ومصالح الحماية المدنية تنظيم قافلة تحسيسية توعوية لهذا الغرض".

وتتصدر الإصابة بلدغات العقارب قائمة التسممات بولاية ورقلة ما يتطلب تكثيف حملات التوعية والتحسيس من اجل محاربة هذه الآفة خاصة في فصل الصيف.

المصدر: الإذاعة الجزائرية