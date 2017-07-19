المفوض الأوروبي لسياسة الجوار في زيارة عمل إلى الجزائر بدءا من هذا الأربعاء

19/07/2017 - 10:30

يقوم المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع  يوهانس هان, بزيارة عمل إلى الجزائر من 19 إلى 21 جويلية 2017, حسبما جاء الأربعاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح البيان أن هان ستكون له خلال هذه الزيارة محادثات مع وزير  الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل, "و هو ما يؤكد إرادة الجزائر و الاتحاد  الأوروبي في تكثيف حوارهما السياسي الرفيع المستوى في سياق دفع علاقات التعاون  على ضوء التقييم المشترك لتنفيذ اتفاق الشراكة و تحديد الأولويات المشتركة في  الشراكة المعتمدة جلال اجتماع مجلس الشراكة بتاريخ 13 مارس الفارط في إطار  سياسة الجوار الأوروبية المراجعة".

و ستكون زيارة المفوض الأوروبي فرصة للطرفين لبحث "سبل و وسائل تنفيذ نتائج  التقييم المشترك لاتفاق الشراكة لاسيما فيما يخص تنويع الاقتصاد الجزائري و  ترقية الصادرات خارج المحروقات و كذا الاستثمار المنتج".

و خلص البيان إلى أن هذه الزيارة ستسمح للطرفين "بمتابعة و تعميق محادثتهما  حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك و تلك المتعلقة بالهجرة و التنقل  إضافة إلى الحوار في مجال محاربة الإرهاب و الأمن الإقليمي".

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