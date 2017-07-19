المفوض الأوروبي لسياسة الجوار في زيارة عمل إلى الجزائر بدءا من هذا الأربعاء

يقوم المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان, بزيارة عمل إلى الجزائر من 19 إلى 21 جويلية 2017, حسبما جاء الأربعاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح البيان أن هان ستكون له خلال هذه الزيارة محادثات مع وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل, "و هو ما يؤكد إرادة الجزائر و الاتحاد الأوروبي في تكثيف حوارهما السياسي الرفيع المستوى في سياق دفع علاقات التعاون على ضوء التقييم المشترك لتنفيذ اتفاق الشراكة و تحديد الأولويات المشتركة في الشراكة المعتمدة جلال اجتماع مجلس الشراكة بتاريخ 13 مارس الفارط في إطار سياسة الجوار الأوروبية المراجعة".

و ستكون زيارة المفوض الأوروبي فرصة للطرفين لبحث "سبل و وسائل تنفيذ نتائج التقييم المشترك لاتفاق الشراكة لاسيما فيما يخص تنويع الاقتصاد الجزائري و ترقية الصادرات خارج المحروقات و كذا الاستثمار المنتج".

و خلص البيان إلى أن هذه الزيارة ستسمح للطرفين "بمتابعة و تعميق محادثتهما حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك و تلك المتعلقة بالهجرة و التنقل إضافة إلى الحوار في مجال محاربة الإرهاب و الأمن الإقليمي".