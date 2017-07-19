الفنان رشيد زيغمي في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله بعد ظهر الأربعاء الفنان الفكاهي القسنطيني رشيد زيغمي عن عمر ناهز 72 سنة بعد أن كان متواجدا بمصلحة الإنعاش الطبي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس بقسنطينة حسب ما علم من رفيق دربه نور الدين بشكري.

و كان الفقيد قد أصيب منذ حوالي سنة بورم في فقرات العمود الفقري و أجريت له عدة عمليات جراحية إلا أنها أفقدته الحركة نهائيا حيث تم إدخاله في الأسبوع المنصرم إلى مركز مكافحة السرطان بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس و تم تحويله إلى مصلحة الإنعاش بعد تدهور حالته الصحية حيث مكث إلى أن وافته المنية.

و كان وزير الثقافة السيد عز الدين ميهوبي قد أدى الأسبوع المنصرم زيارة للفنان بالمستشفى للإطمئنان على حالته حيث أعرب خلالها عن تضامن الدولة من خلال مؤسساتها مع الفنانين الجزائريين و كذا حرص رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على أن تلقى الفئات المبدعة كل الرعاية و الاهتمام.

و استنادا لبشكري فإن جثمان الفقيد سيشيع يوم غد الخميس بالمقبرة المركزية لقسنطينة عقب صلاة الظهر.

للتذكير فقد شارك رشيد زيغمي و هو من مواليد 20 أكتوبر 1945 في عديد الأعمال الفنية في المسرح و السينما و التلفزيون حيث استهل مشواره الفني في ستينيات القرن الماضي و ظهر في السلسلة التفزيونية "أعصاب و أوتار" من إنتاج محطة قسنطينة الجهوية للتلفزيون الجزائري كما برز في أفلام و مسلسلات على غرار "ريح تور" و "ماني ماني" و غيرها التي لاقت شهرة واسعة في الجزائر.