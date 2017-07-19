كرة اليد-مونديال-2017 لأقل من 21 سنة : كرواتيا تفوز على المغرب بنتيجة 29 مقابل 12

ضرب المنتخب الكرواتي بقوة عندما هزم نظيره المغربي بنتيجة (29-12) الشوط الأول (18-04) اليوم الأربعاء بقاعة حرشة حسان بالعاصمة ضمن الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة لمونديال كرة اليد لأقل من 21 سنة الجاري بالجزائر (18- 30 يوليو).

ويعد الفوز الثاني للكروات عقب تغلبهم على السعودية أمس الثلاثاء (32- 26)، مما يزيدهم قوة تحسبا للمباريات المقبلة.

ودخل هذا المنتخب بقوة مستعملا فنياته حيث لعب باريحية سيما مع البنية الجسدية القوية للاعبيه.

وإمام طريقة لعب بسيطة جدا للمنتخب المغربي، لم كرواتيا عناء في التقدم في النتيجة خلال العشر دقائق الأولى ب(6-1) ثم في الربع ساعة الأول ب(11-02). لينهي هذا الفريق الشوط الاول بنتيجة كبيرة (18- 04).

وسارت المرحلة الثانية مثل سابقتها حيث سيطر الكروات بالطول والعرض على كل المجريات حيث لم يتركوا أي مجال للخصم المغربي.

كما كان الفارق في المستوى باديا للعيان سيما في ظل رغبة كرواتيا في الذهاب بعيدا في هذه البطولة.