كرة اليد - بطولة العالم-2017 لأقل من 21: إيسلندا تضرب بقوة أمام السعودية 48-24

اكتسح المنتخب الأيسلندي لكرة اليد رجال لأقل من 21 سنة نظيره السعودي بنتيجة 48-24 (الشوط الأول 24-9)، اليوم الأربعاء بقاعة حرشة حسان (الجزائر العاصمة)، في لقاء سار في اتجاه واحد، لحساب اليوم الثاني من منافسات بطولة العالم للفئة (المجموعة الرابعة).

و شهدت الخمس دقائق الأولى من المرحلة الأولى تكافأ في المستوى بين الفريقين، حيث كانت النتيجة (4-3) لصالح الايسلنديين. قبل أن ينهار منتخب العربية السعودية بطريقة غريبة بداية من الدقيقة الثامنة، عندما وسع أشبال المدرب أرندال الفارق لثلاثة نقاط (6-3) ثم (9-3) في الدقيقة ال 10.

كل الهجمات السعودية باءت بالفشل أمام دفاع ايسلندي قوي يطبق طريقة 1/5، ما سمح لهم بالانطلاق في هجمات معاكسة سريعة و السيطرة الكلية على المنافس إلى غاية نهاية الشوط الأول بنتيجة (24-9) لصالح المنتخب الايسلندي.

في المرحلة الثانية لم نسجل أي ردة فعل من قبل الفريق السعودي، بل بدى أشبال المدرب السعد فاضل تائهين فوق أرضية الميدان، عكس العناصر الايسلندية التي أبدت تركيزا كبيرا و تعاملت بصرامة رغم ضعف الفريق "الأخضر" معمقة النتيجة (34-16) في النصف الأول من الشوط الثاني. لتختتم المباراة بنتيجة "منطقية" وعريضة لصالح منتخب إيسلندا اعلي المنتخب السعودي بنتيجة (48-24).

و سيواجه المنتهب الايسلندي يوم الجمعة المقبل البلد المنظم الجزائر، بينما تلعب العربية السعودية أما المغرب في مواجهة عربية خالصة.