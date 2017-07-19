الحماية المدنية كونت أكثر من 98 ألف مواطن متطوع في الإسعافات الأولية

يعتبر تكوين المواطن في الإسعافات الأولية استثمار ذكي في الطاقة الموجودة لا سيما إذا كان موجها للجزائري المعروف أصلا برغبته الكبيرة في تقديم يد المساعدة أثناء الحوادث بمختلف أنواعها.

و يحتاج المواطن اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى اكتساب معرفة في الإسعافات الأولية نظرا لكثرة الحوادث وأيضا من أجل مواجهة الأخطار التي عادة ما تأتي بصورة فجائية سواء تعلق الأمر بسكتة قلبية أو تسمم أو حوادث الغرق والحرائق وفي هذا الصدد تساهم في المديرية العامة للحماية المدنية في تقديم تكوين في الإسعافات الأولية للمواطنين حيث شرعت في السنوات الأخيرة تقديم تكوين لكل المتبرعين.

وقد شرعت المديرية العامة للحماية المدنية قبل نحو سبع سنوات في تكوين المواطنين في الإسعافات الأولية وكانت نتائج لهذا المشروع يقول المدير الفرعي للإسعافات الطبية على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية أحسن سعدي بأنه تم تكوين 98080 مسعف من بينهم 18111 امرأة منذ انطلاق هذا المشروع في 2010 مؤكدا بأن هذا التكوين لا يزال مستمرا.

وقد أعطى هذا المشروع الطموح نتائج ملموسة تسجل أهمها الإقبال المتزايد من طرف المواطنين في التكوين وما يلاحظ كذلك –يضيف ممثل الحماية المدنية- تغير سلوك المواطنين في التعامل مع الحوادث في المنازل أو الحرائق وغيرها.