كرة اليد - بطولة العالم-2017 لأقل من 21 سنة /اليوم الثاني - المجموعة الثانية/: فوز فرنسا على السويد 31-28

19/07/2017 - 22:03

تغلب المنتخب الفرنسي لكرة اليد (دون 21 عاما) على نظيره السويدي بنتيجة31-28 ، الشوط الأول (19-19) لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة العالم لهذا الصنف العمري، اليوم الاربعاء بالقاعة البيضاوية التابعة للمركب الأولمبي محمد بوضياف (الجزائر).

وسجلت فرنسا فوزها الثاني في هذه المنافسة بعد الذي حققته أمس أمام مصر (36-30) بينما عرفت السويد انهزامها الأول بعد فوزها أمس أمام قطر  (22-21).

وفي وقت سابق من اليوم انهزمت مصر أمام الدانمارك بنتيجة (20-26)، الشوط الأول (11-15).

وستجري المباراة الأخيرة لهذه المجموعة بين سلوفينيا و قطر (سا 00ر20)  بالقاعة البيضاوية (الجزائر).

 

 

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رياضة, كرة اليد

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