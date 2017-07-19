كرة اليد - بطولة العالم-2017 لأقل من 21 سنة : وضعية المجموعة الثانية بعد إجراء مباريات اليوم الثاني

وضعية المجموعة الثانية بعد إجراء مباريات الجولة الثانية لبطولة العالم-2017 لكرة اليد لفئة أقل من 21 سنة اليوم الأربعاء بالجزائر:
مصر - الدانمارك 20-26
السويد - فرنسا 28-31
سلوفينيا - قطر 31 - 23
الترتيب نقاط ل ف ت خ له عليه الفارق
1. فرنسا 4 2 2 0 0 67 58 9
2 . سلوفينيا 4 2 2 0 0 64 53 11
3. الدنمارك 2 2 1 0 1 56 53 3
4. السويد 2 2 1 0 1 50 52 -2
5. قطر 0 2 0 0 2 44 53 -9
6. مصر 0 2 0 0 2 50 62 -12
برنامج الجولة الثالثة/يوم الجمعة 21 يوليو (القاعة البيضاوية) :
00ر10 : فرنسا - سلوفينيا
00ر12 : الدانمارك - قطر
00ر14 : مصر - السويد
مباريات لعبت:
فرنسا - مصر 36 - 30
الدانمارك - سلوفينيا 30 - 33
قطر - السويد 21 - 22 .