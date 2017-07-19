كرة اليد - بطولة العالم-2017 لأقل من 21 سنة : وضعية المجموعة الثانية بعد إجراء مباريات اليوم الثاني

19/07/2017 - 22:19

وضعية المجموعة الثانية بعد إجراء مباريات الجولة الثانية لبطولة العالم-2017 لكرة اليد لفئة أقل من 21 سنة اليوم الأربعاء  بالجزائر:

 

 

مصر - الدانمارك   20-26

 

السويد - فرنسا      28-31

 

سلوفينيا - قطر     31 - 23

 

الترتيب     نقاط   ل   ف   ت   خ   له   عليه    الفارق

 

 1. فرنسا   4     2   2    0    0  67   58    9

 

2 . سلوفينيا  4    2  2    0    0  64   53    11

 

 3. الدنمارك 2    2   1   0   1  56  53     3

 

4. السويد    2    2    1    0   1  50   52   -2

 

5. قطر      0     2    0    0   2  44   53   -9

 

6. مصر    0   2    0     0   2    50   62    -12

 

 

 

برنامج الجولة الثالثة/يوم الجمعة 21 يوليو (القاعة البيضاوية) :

 

00ر10 : فرنسا - سلوفينيا

 

00ر12 : الدانمارك - قطر

 

00ر14 : مصر - السويد

 

مباريات لعبت:

 

فرنسا - مصر 36 - 30

 

الدانمارك - سلوفينيا 30 - 33

 

قطر - السويد 21 - 22 .

 

أوسمة:

رياضة, كرة اليد

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