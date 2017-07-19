الرئيس المدير العام لسوناطراك : برنامج للصناعات البتروكيميائية مطلع 2018

أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور هذا الأربعاء بأن سوناطراك تسعى إلى تبني تصور اقتصادي جديد يقوم على التحويل المحلي للمواد الأولية للمحروقات من اجل توفير القيمة المضافة ومناصب الشغل.

و أوضح ولد قدور خلال ندوة صحفية نشطها عقب الزيارة التي قام بها إلى قاسي الطويل و حاسي مسعود "إننا نعمل مع شركاء أجانب في إطار تصور اقتصادي جديد أي أننا سنحاول تحويل مواردنا الأولية في الجزائر من اجل توفير مناصب الشغل و القيمة المضافة" و "السماح لنا بتصدير أشياء أخرى غير النفط الخام و الغاز".

و ذكر في هذا الصدد بان الجزائر تستورد بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار من مواد التكرير (وقود).

و تابع قوله انه من "غير المعقول" بالنسبة لبلد أن يكتفي باستخراج المحروقات مؤكدا أن الجزائر قد اختارت الانتقال "الوشيك" إلى تثمين المحروقات الأولية.

كما أكد بأن "الجزائر تصدر حاليا منتجاتها الخام و ليس لدينا قيمة مضافة" مشيرا إلى غياب شبه كلي لنشاطات بتروكيميائية في البلاد.

وفي هذا الصدد أوضح ولد قدور بأنه يوجد حاليا برنامج لتطوير البتروكيمياء في طور الإعداد و الذي ستكتمل معالمه في مطلع السنة 2018.