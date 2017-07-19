كرة اليد/مونديال-2017 لأقل من 21 سنة: الجزائر تتعادل أمام الأرجنتين (25- 25)

تعادل المنتخب الجزائري أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة (25 -25) الشوط الأول (11 14) اليوم الأربعاء بقاعة حرشة حسان بالعاصمة ضمن الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة لمونديال كرة اليد لأقل من 21 سنة الجاري بالجزائر (18 30 جويلية).

وفي بقية لقاءات الجولة التي جرت في وقت سابق اليوم أيضا فازت كل من ايسلندا على السعودية (48- 24) و كرواتيا على المغرب (29 12).

وضعية المجموعة الرابعة بعد إجراء مباريات الجولة الثانية

وضعية المجموعة الرابعة بعد إجراء مباريات اليوم الثاني لبطولة العالم-2017 لكرة اليد لفئة أقل من 21 سنة اليوم الأربعاء بقاعة حرشة حسان (الجزائر):

العربية السعودية - ايسلندا 24-48

المغرب - كرواتيا 12-29

الارجنتين - الجزائر 25 - 25

الترتيب نقاط ل ف ت خ له عليه الفارق

1. ايسلندا 4 2 2 0 0 84 51 33

--. كرواتيا 4 2 2 0 0 61 38 23

3. الجزائر 3 2 1 1 0 49 44 5

4 الأرجنتين 0 2 0 1 1 52 61 -9

5. المغرب 0 2 0 0 2 31 53 -22

--. السعودية 0 2 0 0 2 50 80 -30

برنامج الجمعة 21 جويلية - الجولة الثالثة (قاعة حرشة حسان):

00ر10 : كرواتيا - الارجنتين

00ر12 : العربية السعودية - المغرب

45ر20 : ايسلندا - الجزائر

لعب من قبل :

كرواتيا - العربية السعودية 32-26

ايسلندا - الارجنتين 36-27

الجزائر - المغرب 24-19.