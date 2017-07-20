"قـــطــارات الاستـــجمــام فـي البــحــر" تـــدخـل الخــدمـة وهـذه هـي محـطـاتها ومــواعيــدها

اعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن برنامج خاص بموسم الاصطياف يتضمن رحلات بين مدن داخلية و مدن ساحلية.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذه القطارات الخاصة المسماة "قطارات الاستجمام في البحر" قد دخلت في الخدمة بالنسبة لموسم الاصطياف 2017 عبر كل المحطات المتواجدة على خطوط سيرها.

ويتعلق الأمر بالخط سطيف - بجاية الذي برمجت رحلاته يوميا على 6سا30د من محطة سطيف للوصول إلى محطة بجاية على 10سا21د في حين يكون الانطلاق من بجاية على 18سا40د والوصول الى سطيف في 22سا23د،حسب البيان.

و سيدخل خط أخر حيز الخدمة يوميا بين مسيلة و بجاية ابتداء من 21 جويلية الجاري بحيث حددت مواقيت الانطلاق من محطتي مسيلة و بجاية على التوالي في 6سا00د و 18سا40د فيما برمج الوصول في 10سا21د و 22سا38د.

كما أعلنت الشركة عن دخول خط ثالث حيز الخدمة بين محمدية ومرسى الحجاج مرتين في اليوم بحيث برمجت الرحلة الأولى في 09سا00د من محمدية والوصول على 10سا21د إلى مرسى الحجاج بينما برمجت الرحلة الثانية في 12سا50د والوصول الى مرسى الحجاج في 4سا07د.

أما الانطلاق من مرسى الحجاج فيكون بالنسبة للرحلة الاولى على 10سا36د (الوصول على 11سا51د الى محمدية) فيما برمجت الرحلة الثانية على 18سا30د (الوصول في 19سا47د الى محمدية).

وسطرت الشركة ثلاث رحلات يومية على خط عنابة - شيحاني (الطارف) وبرمجت الرحلة الاولى على 5سا50د للوصول على 06سا31د فيما برمجت رحلة ثانية على الساعة 13سا00د و الوصول على 13سا41د والرحلة الثالثة على 18سا20د والوصول على 19سا01د.

وفي الاتجاه شيحاني - عنابة حددت مواقيت الانطلاق على التوالي في 6سا50د و 13سا50د و19سا10د فيما برمج الوصول الى محطة عنابة على 7سا30د و 14سا30د و 19سا50د.

ومن جهة اخرى، تم اطلاق خط اخر أيام الاحد والاثنين و الاربعاء بين قسنطينة و سكيكدة بحيث يكون الانطلاق في 3سا30د من محطة قسنطينة والوصول 8 سا45د الى محطة سكيكدة بينما حددت رحلة العودة من سكيكدة في 17سا20د والوصول 22سا35د.

و إضافة إلى ذلك هناك خط مبرمج لأيام السبت والثلاثاء و الخميس سيدخل حيز الخدمة و يتعلق الامر بخط بسكرة - قسنطينة - سكيكدة بحيث حدد الانطلاق في 3سا30د و الوصول 8 سا45د و في اتجاه سكيكدة - قسنطينة - بسكرة حدد الانطلاق في 17سا20د والوصول 22سا34د.

كما تم اطلاق خط تقرت - بسكرة - سكيكدة أيام السبت في 1سا00د و الوصول في 8سا45د. بينما حددت رحلة العودة من سكيكدة في 17سا20د والوصول 00سا48د.

المصدر: الاذاعة الجزائرية /واج