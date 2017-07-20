Facebook تعتزم إطلاق خدمة اشتراك مدفوعة للوصول إلى الأخبار

تعتزم شركة Facebook إطلاق منتج إخباري قائم على الاشتراك، وستبدأ الاختبارات الأولية شهر أكتوبر المقبل، ووفقا لما ذكره موقع "ذا ستريت" TheStreet مؤخرا،و نقلا عن رئيس شراكات الأخبار لدى الشركة، كامبل براون.

فإن الموقع الأمريكي المتخصص في الخدمات والأخبار المالية من المرجح أن تسمح هذه الميزة للناشرين بإنشاء خدمة إخبارية مدفوعة عبر ميزة "المقالات الفورية" من Facebook.

وأضاف موقع "ذا ستريت" في تقريره نقلًا عن براون الذي شارك في قمة الابتكار الرقمي للنشر في نيويورك، فإن فكرة الوصول المدفوع تستند إلى خطط متميزة ومقننة، وقد بدأت Facebook العمل عليها منذ مدة.

وسوف تتيح الميزة الجديدة للناشرين إمكانية توجيه المستخدمين للاشتراك في اشتراك رقمي أو منعهم من الوصول إلى المحتوى مجانًا بعد قراءة 10 مقالات في الشهر، وذلك على غرار القيود التي يفرضها ناشرون مثل صحيفة نيويورك تايمز على موقعها الإلكتروني.

ووفقا لرئيس شراكات الأخبار لدى الشركة براون، يأتي خيار الاشتراك الجديد استجابة لطلبات من الناشرين الذين يضغطون على فيس بوك لتوفير مثل هذه الخدمة للمواد المنشورة عبر موقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: الاذاعة الجزائرية