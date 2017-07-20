الفلسطينيون يتمسكون برفض البوابات الالكترونية وقوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، 12 فلسطينيا في حملة دهم واعتقالات طالت أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ففي القدس، هدمت قوات الاحتلال محلات تجارية على دوار الفواكه قرب حاجز قلنديا (شمال)، كما اعتقلت الشاب المقدسي محمد أبو خضير، بعد مداهمة منزله في بلدة شعفاط.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن يوسف الشرقاوي، ومتضامن أجنبي، خلال مسيرة انطلقت في مدينة بيت لحم، دعما لصمود المسجد الأقصى، وذلك بعد قمعها المسيرة وإطلاق قنابل الغاز والصوت تجاهها.

كما شنت اقتحامات طالت بلدة العبيدية شرق بيت لحم، وبلدة بني نعيم قضاء الخليل، ومخيم الجلزون وبلدة جفنا، ومدينة قلقيلية.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة السهل المجاور لمخيم عسكر الجديد شرق المدينة، حيث فتشت عدة منازل، فيما سمع صوت انفجار ضخم هز المنطقة.

البوابات الإلكترونية..

ويرفض الفلسطينيون القادمون إلى القدس من كافة أرجاء المناطق الفلسطينية، الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك عبر البوابات الإلكترونية لليوم الخامس على التوالي، التي نصبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة عند باب الأسباط، محذرين من شرعنتها والقبول بها، واعتبروها بمثابة تغيير للوضع القائم بساحات الحرم القدسي الشريف وانتهاكا لحرية العبادة وحق المسلمين بالمسجد الأقصى، وتدخلا بشؤونه.

وأثبت المقدسيون من جديد أنهم أصحاب البيت الأصلانيين وسادة القدس الحقيقيين وأن الأقصى المبارك مسجدهم.

ويرابط الفلسطينيون ويقيمون صلواتهم تحت أشعة الشمس الحارقة عند مداخل بوابات المسجد الأقصى، رغم وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي المدججة بالأسلحة.

مخطط إسرائيلي لإقامة 1100 وحدة سكنية شمال شرق القدس المحتلة

أعلن بالقدس المحتلة عن مخطط إسرائيلي جديد لإقامة 1100 وحدة سكنية استيطانية شمال شرق القدس المحتلة من شأنها أن تفصل بين التجمعات السكنية الفلسطينية وتمنع إقامة تواصل جغرافي بين أحياء القدس الشرقية وبين الأطراف الجنوبية لمحافظة رام الله والبيرة.

وكانت آليات الاحتلال الإسرائيلي جرفت أمس الأربعاء أراض تابعة لقرية (جالود) بجنوب نابلس في الضفة الغربية بهدف إقامة حي استيطاني جديد عليها.

وقال رئيس مجلس قروي (جالود) عبدالله الحاج محمد بأن "الحي الاستيطاني الجديد سيضاعف من معاناة أهالي القرية التي صودرت مساحات شاسعة من أراضيهم بهدف التوسع الاستيطاني حيث يقام عليها عدد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية".

المصدر: الاذاعة الجزائرية