بطولة العالم لذوي الاحتياجات الخــاصة: الأخوان بقــة يهــديان الجزائر ذهبية وفضية سباق الـ 1500 متر(T13) بـلنــدن (فيديو)

أهدى الأخوان عبد اللطيف وفؤاد بقة ميداليتين من المعدن النفيس والفضة للجزائر في سباق الـ 1500 متر الذي جرت وقائعه أمس الأربعاء لحساب البطولة العالمية التي تجري التي تجري منذ يوم الجمعة بالملعب الاولمبي للعاصمة الانجليزية وتختم في الـ 23 من جويلية.

وحافظ البطل العالمي والبرالمبي لسباق 1500م عبداللطيف بقة عن لقبه الذي ناله في الطبعة السالفة للمونديال بقطر (2015)، بعدما قطع السباق في توقيت قدره 3د و52 ثا و8 ج .

وبعد ذهبية وفضة الاخوان ارتفع رصيد الجزائر في مونديال لندن-2017 إلى سبعة ميداليات (4 ذهبيات وفضيتين وبرونزية) ، بعد سحب ذهبية سبق 400م (فئة ت51) من الجزائري الآخر محمد برحال الثلاثاء.

المصدر : الأذاعة الجزائرية