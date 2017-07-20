ضبط 83,5 كيلوغرام من الكيف بتلمسان و عين تيموشنت

ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود، في عمليتين منفصلتين بكل من تلمسان وعين تيموشنت، (83,5) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي (35) قنطارا من النحاس ببسكرة،حسب ما أفاد به هذا الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و جاء في البيان أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود في عمليتين منفصلتين بكل من تلمسان وعين تيموشنتالناحية العسكرية2، (83,5) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي (35) قنطارا من النحاس و(2976) وحدة من مختلف المشروبات ببسكرةن.ع.4".

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني "(28) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان/ن.ع.2 و تندوف أدرار/ن.ع.3"،يضيف ذات المصدر

المصدر: الاذاعة الجزائرية /واج