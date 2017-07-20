الشركة الإيطالية فيات كرايسلر تعتزم إقامة مصنع لتركيب السيارات في الجزائر

إستقبل وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة أمس الأربعاء بالجزائر سفير إيطاليا بالجزائر باسكوال فيرارا الذي أبدى رغبة شركة فيات كرايسلر إقامة مصنع لتركيب السيارات في الجزائر ، حسبما أفاد به الخميس بيان للوزارة.

وأبلغ فيرارا الذي كان مرفوقا بوفد من الشركة الايطالية فيات كرايسلر وزير الصناعة بأن فيات كرايسلر قد شرعت فعليا في البحث عن مناولين جزائريين لهذا المشروع حسب المصدر نفسه

ورحب بدة بهذا المشروع مشيرا إلى إمكانية تجسيده بعد الانتهاء من إعداد دفتر الشروط الجديد الذي يؤطر هذا النشاط"كما أكد لضيوفه الايطاليين "استعداد دائرته الوزارية لمرافقة المشاريع التي تندرج في استراتيجية الحكومة وفقا لبيان الوزارة

من جهة أخرى تطرق الوزير خلال هذا اللقاء إلى فرص الشراكة مع الايطاليين في مختلف المجالات مبرزا أولوية القطاع المرتكزة على تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا نسيج المناولة لمرافقة سياسة الحكومة في مجال الصناعات الميكانيكية.

وفي هذا الاطار أكد السفير الإيطالي رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية داعيا المؤسسات الايطالية إلى الاستثمار في الجزائر

المصدر: الاذاعة الجزائرية