توقيف عاملة نظافة حاولت سرقة رضيع حديث الولادة من مستشفى عين طاية

أوقفت مصالح أمن المقاطعة الادارية للدار البيضاء بالجزائر العاصمة مؤخرا عاملة نظافة مشتبه فيها في محاولة سرقة رضيع حديث الولادة من مستشفى عين طاية ، حسبما جاء هذا الخميس في بيان لخلية الاتصال لأمن الولاية.

واوضح البيان ان توقيف المشتبه فيها جاء مع بداية التحقيقات بمصلحة الولادة بمستشفى عين طاية بعد محاولة سرقة رضيع حديث الولادة، اثر شكوى ام الرضيع التي صرحت انها كانت رفقة ابنها على الثانية صباحا عندما سمعت ضجة خفيفة فقامت مفزوعة لترى المنظفة تمسك بابنها محاولة الابتعاد عنها ما جعلها تتجه مسرعة نحوها و تسترجع طفلها الرضيع.

و على اثر هذا الحادث افاد كل من المراقب الطبي و مدير المناوبة بالمستشفى ان عاملة النظافة لا يحق لها "بتاتا" دخول غرفة المرضى, كما اكد مسؤول النظافة التابعة لها المنظفة انها مكلفة فقط بتنظيف قاعة التوليد و ليست معنية البتة بغرفة المرضى.

واضاف البيان انه المشتبه فيها بررت موقفها بالقول انها كانت متوجهة نحو دورة المياه للمصلحة و اثناء ذلك شاهدت قفازات على وجه الرضيع فقامت بنزعها عنه مع ايقاظ والدته و انها غادرت بعد ذلك .

و باستكمال جميع الاجراءات القانونية المعمول بها تم تقديم المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية المختص اقليميا و الذي امر بوضعها تحت الرقابة القضائية.

المصدر/واج