المديرية العامة للأمن الوطني تحتفل باليوم الوطني للشرطة

نظمت المديرية العامة للأمن الوطني هذا الخميس بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي بالجزائر العاصمة حفلا بمناسبة اليوم الوطني للشرطة المصادف اشرف عليه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي رفقة المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل.

وتم خلال هذا الحفل الذي عرف حضور عدد من أعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان وبعض أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر الى جانب ممثلين عن هيئات ومؤسسات وطنية والمجتمع المدني وضع أكليل من الزهور على تذكار شهداء الواجب الوطني بالمدرسة و تقليد الرتب على عدد من ضباط وأعوان الأمن الوطني استفادوا من ترقيات في سلك الأمن الوطني.

كما تم بهذه المناسبة التي تصادف الذكرى الـ 55 لعيد الشرطة تكريم عدد من المتقاعدين عرفانا للمجهودات التي بذلوها طيلة مشوارهم المهني في جهاز الأمن الوطني وكذا تكريم عدد من رياضي جهاز الأمن الوطني الذين تألقوا في المناسبات الرياضية الوطنية والدولية لاسيما في ألعاب القوى كالمصارعة والجيد و الكاراتي.

وتم بالمناسبة عرض شريط وثائقي يبرز أهم الانجازات التي حققتها الشرطة الجزائرية بفضل دعم وتطوير التكوين والاستثمار في العنصر البشري وترسيخ النشاط الجواري وأنسنة العمل الشرطي وعصرنة الوسائل والأجهزة للتصدي إلى كل أنوع الجريمة.

وقدمت في هذا الحفل استعراضات نشطتها عدة وحدات عملياتية تابعة للأمن الوطني تم خلالها إبراز تقنيات الدفاع الذاتي و كيفية حماية الشخصيات و إنقاذ شخصية تحاول جماعة إجرامية اغتيالها بالاستعانة بالوحدات الجوية وإجلاء رهائن داخل مبنى.

على هامش هذا الحفل نظم معرض شمل مختلف الطوابع البريدية التي أنجزت بعدة مناسبات ذات علاقة مع الأمن الوطني وكذا معرض آخر حول أهم التحف الفنية التي أنجزها موظفو الأمن الوطني بمختلف ولايات الوطن .