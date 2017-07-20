عملية تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية للمواطنين الذين بلغوا 30 سنة فما فوق تتواصل في "ظروف جيدة"

أكدت وزارة الدفاع الوطني هذا الخميس في بيان لها أن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية المتعلقة بالمواطنين البالغين ثلاثين سنة فما فوق بتاريخ 31 ديسمبر 2014 تتواصل في "ظروف جيدة".

وأوضح نفس المصدر أن "تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية المتعلقة بالمواطنين البالغين ثلاثين (30) سنة فما فوق بتاريخ 31 ديسمبر 2014, المقررة من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, تتواصل في ظروف جيدة".

في هذا الصدد, ومنذ بداية هذه العملية إلى غاية 30 جوان 2017, "يقدر عدد المواطنين المستفيدين من الإجراءات الرئاسية بمائتين وواحد وأربعون ألف وسبعمائة وستة وعشرون (241726) مواطنا من بينهم ثلاثة آلاف وأربعمائة وواحد وأربعون (3441) مقيما بالخارج".

وفي إطار نفس هذه الإجراءات وخلال نفس الفترة, "تم تسوية وضعية سبعمائة وستة عشر ألف ومائتان وأربعة وثمانون (716284) متأخرا من الدفعات حتى صف 2013".

من جهة أخرى, تنهي وزارة الدفاع الوطني إلى علم المواطنين بأن "هياكل الخدمة الوطنية عبر كامل التراب الوطني تواصل استقبال المواطنين المعنيين والتكفل بهم".

