اجتماع اللجنة الوزارية للمتابعة بين اوبيك- وغير اوبيك في 24 جويلية بسان بيترسبورغ

سيشارك وزير الطاقة مصطفى قيطوني في الاجتماع ال4 للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة لبلدان اوبيك وغير اوبيك الذي سينعقد يوم الاثنين المقبل بسان بيترسبورغ (روسيا)،حسبما أفاد به بيان للوزارة هذا الخميس.

للتذكير أن اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة لبلدان اوبيك وغير اوبيك قد تم إنشاؤها على اثر الندوة الوزارية ال171 لاوبيك التي جرت في نوفمبر 2016 و تصريح التعاون اللاحق الذي تم خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين اوبيك وغير اوبيك الذي عقد في شهر ديسمبر 2016 بفيينا.

وقد شهد اجتماع ديسمبر تعاون احد عشر(11) منتجا للنفط من غير اوبيك مع البلدان الأعضاء ال13 في اوبيك في جهد مدروس من اجل إعادة التوازن للسوق العالمية للنفط بفضل عملية تصحيح منسق للإنتاج ب1.8 مليون برميل يوميا.

أما البلدان ال11 المنتجة للنفط من غير اوبيك المعنية بهذا الاتفاق هي اذربيجان وبروناي والبحرين وغينيا الاستوائية وكازاخستان وماليزيا والمكسيك وعمان وروسيا والسودان وجنوب السودان.

وتتكفل اللجنة الوزارية للمتابعة بين اوبيك-غير اوبيك بالسهر على تجسيد أهداف الندوة الوزارية ال171 لاوبيك وتصريح التعاون بفضل تنفيذ التعديلات الإرادية في إنتاج النفط لبلدان اوبيك وغير اوبيك الموقعة على اتفاق التعاون ، كما ستسهل هذه اللجنة عملية تبادل التحاليل والأفاق المشتركة مما يوفر مساهمة ثمينة لتقييم مسار المطابقة.

وتتكون اللجنة الوزارية للمتابعة بين اوبيك-غير اوبيك من ثلاثة بلدان أعضاء في اوبيك (الجزائر والكويت وفنزويلا) وبلدين غير عضوين في اوبيك (روسيا وعمان).

تجدر الإشارة إلى انه خلال احتضان الجزائر للاجتماع الاستثنائي ال170 للندوة الوزارية لأوبيك في سبتمبر 2016 قررت البلدان الأعضاء في اوبيك تعديل إنتاجها بنسبة تتراوح بين 32.5 و 33 مليون برميل يوميا وإنشاء لجنة رفيعة المستوى تترأسها الجزائر من اجل وضع تفاصيل الاتفاق.

وقد تم تحديد تلك التفاصيل في اقتراح جزائري صودق عليه خلال الاجتماع العادي ال171 للندوة التي جرت في نوفمبر 2016 بفيينا ، كما عقدت اللجنة العليا اجتماعات مع بلدان غير عضوة في المنظمة وأفضت تلك المحادثات إلى التوقيع على اتفاق تعاون بين البلدان الأعضاء في أوبيك وغير أوبيك المشاركة في اجتماع ديسمبر 2016.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية