الصليب الأحمر: 1802 حالة وفاة بالكوليرا في اليمن منذ نهاية شهر أفريل المنصرم

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمرهذا الخميس أن عدد الحالات المشتبه بها بالكوليرا في 20 محافظة باليمن بلغ 356 ألفا و591 حالة ، فيما بلغ عدد الوفيات ألف و802 حالة منذ نهاية أفريل.

وأكدت اللجنة الدولية أنها تمكنت من علاج 45 ألفا و 700 حالة مشتبه إصابتها بالوباء, مشيرة إلى أن اللجنة الدولية دعمت 18 مرفقا صحيا في 12 محافظة يمنية لعلاج حالات الكوليرا الشديدة .

وأشارت اللجنة الدولية إلى أنها قدمت أكثر من 180 ألفا من مواد السوائل الوريدية و250 ألف محلول ومضادات حيوية للحالات الشديدة, كما وزعت أكثر من 225 ألف قرص كلور لـ 12 مرفقا صحيا ومحطات توزيع المياه وتبرعت ب 90 ألف قرص كلور و170 كيلوغراما من الكلور إلى 11 مكانا من أماكن الاحتجاز.