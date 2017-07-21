إصابة 22 فلسطينيا خلال مواجهات مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس

أعلنت مصادر طبية فلسطينية بأن 22 فلسطينيا أصيبوا مساء اليوم الخميس خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في شرق القدس فيما دعت فصائل فلسطينية في غزة الى أن يكون يوم غد الجمعة "يوم غضب".

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي إن مواجهات عنيفة اندلعت في منطقة (باب الأسباط) أحد أبواب المسجد الأقصى بين فلسطينيين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي التي استخدمت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة 22 فلسطينيا.

وأوضحت الجمعية أن المصابين نقلوا إلى مستشفى المقاصد بالمدينة لتلقي العلاج واصفة جروح اثنين منهم بالخطيرة بينما البقية بالمتوسطة.

وأقام المتظاهرون صلوات اليوم خارج المسجد الأقصى وذلك لليوم الخامس على التوالي بينما من المقرر أن يبيتوا ليلتهم قبالة الباب لأداء الصلاة يوم غد الجمعة.

وتشهد بوابات المسجد الأقصى في شرق القدس منذ الأحد الماضي مواجهات يومية بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في أعقاب نصبها بوابات الكترونية بعد هجوم نفذه ثلاثة مسلحين فلسطينيين جرى قتلهم يوم الجمعة الماضي وأسفر عن مقتل شرطيين إسرائيليين.

وهددت فصائل فلسطينية في وقت سابق من اليوم بأن صمت المقاومة لن يطول إزاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى شرق .