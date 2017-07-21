مونديال كرة اليد لأقل من 21 سنة(حصيلة اليوم الثالث): تألق جزر الفارو وسقوط المنتخبات الإفريقية

عرف اليوم الثالث من منافسات مونديال 2017 لأقل من 21 سنة لكرة اليد إجراء الجولة الثانية للمجموعتين الأولى والثالثة،حيث تألق منتخب جزر الفارو بتحقيقه الفوز الثاني على التوالي ومزاحمته للمنتخبات الكبرى في اللعبة،في الوقت الذي سقطت فيه المنتخبات الإفريقية.

وتمكن منتخب جزر الفارو من تسجيل فوزا صعبا على كوريا الجنوبية (28- 27)ليلتصق دوما بأصحاب صدارة المجموعة الأولى، بأربع نقاط.

وفي نفس المجموعة، فازت المنتخبات التي تمتلك تقاليد في"الكرة الصغيرة"في هذه الجولة،حيث اكتسحت ألمانيا منتخب الشيلي بنتيجة عريضة (51 25)، في حين أطاحت النرويج بالمجر (31 22).

وتتذيل ترتيب المجموعة منتخبات كوريا الجنوبية والمجر والشيلي دون رصيد من النقاط بعد خسارتين من لقاءين.

من جهتها، سقطت المنتخبات الافريقية في هذه الجولة ضمن المجموعة الثالثة، حيث انهزمت تونس أمام البرازيل ب(36 29)، بينما أذلت مقدونيا منتخب بوركينافاسو ب(48 20).

ورغم الهزيمة إلا أن تونس تبقي على حظوظها قائمة من اجل بلوغ الدور الثاني، محتلة المركز الثالث بنقطتين بعد فوز في الجولة الأولى على بوركينافاسو، متذيلة الترتيب دون نقاط.

وضمن نفس المجموعة، بات منتخب اسبانيا يشق طريقه نحو الدور الثاني بتسجيله للفوز الثاني دون عناء على روسيا التي خيبت ب(31 26).

وتتصدر كل من مقدونيا واسبانيا هذه المجموعة بأربع نقاط لكل منهما بعد فوزين متتاليين.

وسيكون ممثلا القارة الإفريقية في هذه المجموعة أمام موعد صعب للغاية، عندما يواجهان في الجولة المقبلة متصدري المجموعة.

وتلتقي بوركينافاسو باسبانيا (00ر16)، أما تونس، الطامح في الإبقاء على حظوظها في التأهل للدور الثاني، فستكون على موعد مع مقدونيا (00ر18).

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية