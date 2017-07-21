الهواري بحلاز يفوز بالميدالية الذهبية الخامسة في مونديال ألعاب القوي لذوي الاحتياجات الخاصة

توج الرياضي الجزائري الهواري بحلاز مساء أمس الخميس بلندن بالميدالية الذهبية في مسابقة الصولجان (ف32) في اليوم السابع للطبعة الثامنة لبطولة العالم لألعاب القوى, الخاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة .

وحقق العداء الجزائري رمية ب31ر34 م ليحتل المرتبة الأولى أمام البطل البرالمبي البولوني مرسيج سوشال الذي حقق 22ر33م .

وتعتبر ميدالية بحلاز الذهبية الخامسة للجزائر في هذه الألعاب التي ستتواصل إلى غاية يوم الأحد 23 جويلية .

وكان الأخوان بقة (عبد اللطيف وفؤاد) قد نال على التوالي اللقب العالمي والميدالية الفضية لسباق 1500م صنف (ت13) في النهائي الذي جرى سهرة أول أمس الأربعاء بلندن لحساب الجولة السادسة للطبعة الثامنة من بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما عرفت منافسات سهرة أول أمس الأربعاء أيضا تأهل العداء الجزائر ناصر جميل إلى نهائي سباق ال200م (ت12) بعد فوزه بتصفيات مجموعته في 22ثا و68ج محققا أحسن نتيجة له للموسم وثالث أحسن توقيت للتصفيات الخمسة.