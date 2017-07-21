تواصل فعاليات المهرجان الدولي التاسع لموسيقى الديوان بأوبرا الجزائر

افتتح سهرة أمس الخميس المهرجان الدولي التاسع لموسيقى الديوان بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح بحفل اشتمل على أنغام الجاز ممزوجا ببعض الطبوع الإفريقية و الكوبية من أداء فرقة "أفروكوبانو" بقيادة عازف الجاز عمر سوزا الذي أبهر الجمهور بما قدمه من موسيقى عالمية.

الموسيقى مستوحاة من إفريقيا و جزر الكاريبي و امريكا اللاتينية و حضر الحفل وزيرة الثقافة الأنغولية كارولينا سيركيرا التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر منذ يوم الاثنين.

و قدمت فرقة عمر سوزا المكونة من أربع عازفين تجربة بعنوان "بيت" مزجت فيها بين العديد الطبوع الافريقية و الكوبية أطربوا فيها الجمهور العاصمي بعديد الآلات على غرار البيانو و الساكسوفون و الناي و الكلارينات.

و استمتع الحضور خلال السهرة بفرقة "جيل ديوان القدوسي" الحائزة على الجائزة الاولى في المهرجان الوطني ال10 لموسيقى الديوان ببشار في سنة 2016 التي أدت بعض أغاني الديوان و القناوي حيث أبانوا عن تحكم كبير في العزف على آلة القمبري و الرقصات كما انضمت الفرقة الصاعدة "القنادسة" إلى رباعي "أفروكوبانو" في نهاية السهرة ليقدموا لوحة موسيقية مزجوا فيها بين الطابعين.

و سيعرف المهرجان الدولي التاسع لموسيقى الديوان الذي يستمر إلى غاية 23 يوليو الجاري مشاركة فرقتي "معلم فيصل سوداني" (الجزائر العاصمة) و "ديوان السراب" (تندوف) و فرقة "تيكوباوين" إضافة إلى نخبة من المغنين من مختلف البلدان أمثال المغربي مهدي ناسولي و الموريتانية نورة مينت سلامي و فرقة الجاز الفرنسية "فري ريفر".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية