ميـهـوبي : مخطط لتنشيـط العديـد من المــواقع الأثـريـة ثــقافيـا

أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي لدى إشرافه ليلة الخميس إلى الجمعة على افتتاح الطبعة ال13 لمهرجان جميلة العربي بولاية سطيف أنه سيتم عما قريب "وضع مخطط للتنشيط الثقافي عبر العديد من المواقع الأثرية في البلاد".

وأوضح الوزير في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة أن السياسة الثقافية اليوم سوف لن تتوقف فقط عند تنظيم مهرجانين في موقعين أثريين و سياحيين هما تيمقاد (باتنة) و جميلة (سطيف) بل "نفكر أيضا في تنشيط المواقع الأثرية الأخرى".

و يتعلق الأمر كما أضاف بالمواقع الأثرية الأخرى لكل من عنابة و مداوروش (سوق أهراس) و قالمة و تبسة و سكيكدة و تيبازة مشيرا إلى أن كل هذه المواقع سيوضع لها مخطط لتنشيطها ثقافيا.

و أبرز ميهوبي بأن تنشيط هذه المواقع ثقافيا سيكون وفق دفتر شروط من أجل الحفاظ عليها و لاستغلالها وصيانتها لأغراض فنية و ثقافية لأنه من غير المعقول كما قال- أن تتوفر الجزائر على هذا الكم الهائل من المواقع الأثرية دون أن تكون لها جدوى سياحية و ثقافية.

وذكر في هذا السياق بأن دائرته الوزارية ستعمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية لكي تكون هذه المواقع فضاءات و مجالات مفتوحة للاستغلال الثقافي و السياحي.

وأبرز ميهوبي بالمناسبة كذلك الأهمية و الرعاية التي يوليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للفعاليات الثقافية على غرار مهرجان جميلة العربي الذي يستضيف في طبعته ال13 لهذه السنة أسماء عربية و جزائرية لامعة في عالم الموسيقى و الغناء.

المصدر: الإذاعة الجزائرية