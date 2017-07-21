ارتفاع أعداد المصابين في المواجهات مع قوات الاحتلال إلى 377 فلسطينيا

ارتفعت أعداد المصابين الفلسطينيين خلال المواجهات المحتدمة التي اندلعت هذا الجمعة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ومدينة القدس المحتلة ضمن"جمعة الغضب"نصرة للمسجد الأقصى المبارك إلى 377 مصابا إلى جانب سقوط ثلاثة شهداء.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن إجمالي الإصابات خلال المواجهات المستمرة التي تشهدها الضفة الغربية والقدس المحتلة بلغ نحو 377 مصابا.. مشيرة إلى أن هذه الإصابات متفاوتة الخطورة، حيث تراوحت بين التعرض للرصاص الحي أو المطاطي وللاعتداءات المختلفة ولعمليات دهس وحرق وكسر.

وأوضحت أن طواقهما نقلت عشرات المصابين إلى المستشفيات في الضفة الغربية والقدس المحتلة لتلقي العلاج، فيما تم علاج البقية في المستشفيات الميدانية التي تم تركيزها في مناطق المواجهات.

وتوزعت مواجهات المتظاهرين الفلسطينيين وجنود الاحتلال على مناطق في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة على شرق جباليا وكفر قدوم وجنوب نابلس ونعلين وبعلين والخليل وبلدة العيزرية وفي مخيم قلنديا وقرية النبي صالح وبيت لحم وقلقيلية وقرية كفر قدوم وبلدة جيوس المجاورة وطولكرم.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية