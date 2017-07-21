مونديال كرة اليد لأقل من 21 سنة (الجولة الثالثة/المجموعة 4):انهزام الجزائر أمام ايسلندا(22-25)

انهزم المنتخب الجزائري لكرة اليد لفئة اقل من 21 سنة أمام نظيره الايسلندي بنتيجة (22-25)،(الشوط الأول: 11-10) هذا الجمعة بقاعة حرشة حسان (الجزائر) لحساب الجولة الثالثة ضمن المجموعة الرابعة من بطولة العالم لكرة اليد للفئة الجارية بالجزائر.

بعد هذا الانهزام الأول منذ بداية الدورة يحتل الخضر المرتبة الثالثة بفارق أهداف ايجابي مقارنة بالارجنتينيين.

في المباريات الأخرى للمجموعة الرابعة فازت كرواتيا على الأرجنتين 26 مقابل 24، فيما هزمت العربية السعودية المنتخب المغربي 29-19.

لحساب الجولة الرابعة تواجه الجزائر منافسها الكرواتي يوم غد السبت بقاعة حرشة على الساعة 45ر20.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية