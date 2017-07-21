بـدوي : الشـرطة الـوطنية استثمرت فـي الـمـوارد الإنـسانـية

أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، نور الدين بدوي هذا الجمعة في رسالة قرئت نيابة عنه بالجزائر العاصمة بمناسبة إحياء عيد الشرطة ال54 المجهودات المبذولة في مجال تكوين الموارد البشرية في هذا السلك.

وأشار الوزير أن"مؤسسة الشرطة الوطنية استثمرت في الموارد الإنسانية و اكتسبت الطابع الاحترافي مثلما تشهد عليه مؤسسات الشرطة للدول الأخرى و التي ما فتئت تعبر عن تقديرها للشرطة الجزائرية بشأن حل عديد القضايا التي كان لها تفرعات دولية".

كما تطرق السيد بدوي إلى الإنجازات الأخرى التي حققتها الشرطة في مجال توعية المجتمع من خلال إطلاقها العديد من الحملات التحسيسية ضد أخطار الجريمة.

وذكر الوزير بأن مخططا أمنيا وضع في خدمة المواطن في كنف احترام حقوق الإنسان مثلما يشهد عليه استحداث مكتب حقوق الإنسان على مستوى المفتشية العامة للشرطة.

وقال الوزير بأن الشرطة الجزائرية نجحت في فرض حضورها على غرار الأسلاك المماثلة في العالم مذكرا في هذا الصدد بأن الجزائر تترأس منظمة الأفريبول اثر لقاء عقد بالجزائر العاصمة شهر ماي الفارط.

وأوضح الوزير في رسالته بأن هذا المنظمة تعزز التعاون في إفريقيا بغية تبادل المعلومات وأيضا التنسيق مع المؤسسات الأمنية المختصة.

وإذ شدد الوزير على أن الأمن الذي يتنعم به الشعب الجزائري إنما تحقق بفضل مساهمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قدم المسؤول الأول بالمناسبة تشجيعاته لسلك الشرطة من أجل رفع التحديات المتعلقة بالأمن العمومي طبقا للقانون وفي كنف احترام حقوق الإنسان.

وخلص بدوي رسالته حاثا سلك الشرطة على مواصلة الاضطلاع بمهمتها التي تكمن في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

ومن جهته وجه المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل بمناسبة العيد الوطني للشرطة رسالة أبرز من خلالها أن الشرطة تتكفل بالموارد الإنسانية من خلال تقديم تكوين أمثل من أجل أن تكون قادرة على التحكم في الوسائل التكنولوجية المتوفرة لديها.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني بأن شهر يوليو يعتبر أيضا فرصة سانحة للتذكير بقيم المواطنة مضيفة بأن الشرطة هي مؤسسة جمهورية تقوم بعمل جواري بغية احتكاك أكبر بالمواطنين يتسم بالثقة المتبادلة بغرض مكافحة الجريمة.

وفي الأخير هنأ رئيس أمن ولاية الجزائر نور الدين براشدي أعضاء مصالح الشرطة الولائية منوها بكفاءتهم.

كما حدد نور الدين براشدي بعض معايير الترقية في الرتب قائلا بأنه تمت ترقية 296 فردا إلى رتب عالية في الولاية وهو أكبر عدد من الترقيات في الوطن.

المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج