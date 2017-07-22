المصلون الفلسطينيون يواصلون اعتصامهم أمام المسجد الأقصى المبارك لليوم الثامن على التوالي

واصل المصلون لليوم الثامن على التوالي، اعتصامهم أمام المسجد الأقصى المبارك رافضين الدخول عبر البوابات الالكترونية، التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي على مداخل المسجد حسبما أوردته مصادر إعلامية.

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني إن المصلين أدوا صلاة الفجر خارج أسوار الحرم القدسي،وسيواصلون اعتصامهم حتى إزالة البوابات الالكترونية والغاء اجراءات الاحتلال بحق الأقصى موضحا أن بعض حراس المسجد الأقصى ممن دخلوا قبل أيام للمسجد دون المرور عبر البوابات الالكترونية ما زالوا يتواجدون في المسجد من أجل حمايته والوقوف في وجه المستوطنين المقتحمين.

في السياق ذاته، شنت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات واسعة طالت لعشرات من إطارات حركة "فتح" في المدينة المقدسة.

وحملت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي 48، في إجتماعها الذي عقد في مدينة الناصرة الليلة الماضية، حكومة الاحتلال المسؤولية عن سفك الدماء في القدس، وطالبت بإزالة البوابات الإلكترونية، مؤكدة على عدم شرعية تواجد الاحتلال في المسجد الأقصى.

ودعت اللجنة جميع الأحزاب والفعاليات الشعبية إلى وقفات موحدة في عدة مواقع في البلاد، اليوم السبت، ودعت إلى النفير اليومي إلى القدس وتسيير أكبر عدد من الحافلات إلى الأقصى يوم الجمعة المقبل، إضافة إلى التحضير لحملة مساعدات طبية واسعة النطاق لمستشفى المقاصد في القدس، ودعوة الجماهير إلى التبرع بالدم.

المصدر/واج