تسجيل معدل تضخم متوسط سنوي بأكثر من 6 بالمئة الى غاية جوان 2017

بلغت وتيرة التضخم السنوية 5 ر6 بالمائة الى غاية نهاية شهر يونيو2017 ،حسبما أعلن عنه الديوان الوطني للإحصائيات.

وتخص وتيرة التضخم على أساس سنوي إلى غاية شهر جوان2017 نسبة التضخم السنوية المحسوبة بأخذ بعين الاعتبار الاشهر ال12 ابتداء من جويلية 2016 إلى غاية شهر يونيو 2017 مقارنة بالفترة الممتدة من يوليو 2015 إلى غاية يونيو 2016 .

أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك في يونيو 2017 مقارنة بمايو لنفس السنة فقد ارتفع ب 3 ر0 بالمائة.

ومن حيث التغير الشهري و حسب فئة المنتجات، عرفت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا طفيفا ب 2 ر0 بالمائة في يونيو مقارنة بشهر مايو 2017 ، و هذا راجع- حسب الديوان الوطني للإحصائيات- إلى زيادة أسعار المواد الفلاحية الطازجة (+25،0 بالمئة) وأسعار المواد الغذائية المصنعة (+23 ر0 بالمائة).

ويرجع التوجه الايجابي لأسعار المنتجات الفلاحية الطازجة إلى رفع أسعار بعض المواد من جهة، خاصة اللحوم البيضاء (+1 ر9 بالمائة) وكذا الخضروات (+5 ر2 بالمائة).

وفيما يخص التوجه نحو الارتفاع الذي سلكته أسعار المواد الغذائية المصنعة، أوضح الديوان أن ذلك راجع أساسا إلى ارتفاع أسعار السكر والمنتجات الحلوة (+6 ،1 بالمائة).

ولكن، تم تسجيل انخفاضات في الأسعار خاصة بالنسبة للبيض (-1 ر12 بالمائة) والفواكه (-8 ر4 بالمائة).

من جهة أخرى، عرفت أسعار السلع المصنعة ارتفاعا بنسبة 4 ر0 بالمائة في حين ارتفعت أسعار الخدمات ب 2 ر0 بالمائة.

وحسب مجموعات السلع والخدمات، عرفت أسعار الملابس والأحذية ارتفاعا قدر ب 3ر1 بالمائة بينما عرفت أسعار باقي السلع زيادات معتدلة تراوحت بين 1 ر0 بالمائة بالنسبة لمجموعة تربية-ثقافة-ترفيه و 4 ر0 بالمائة لمجموعة السكن و المستحقات.

فيما يخص التطور السنوي للأسعار مقارنة بشهر يونيو 2016 ، تم تسجيل انخفاضات في أسعار الخضر الطازجة (-13 بالمائة) والفواكه الطازجة (-12 ر5 بالمائة) ولحوم الغنم (-72 ر0 بالمائة).

يذكر أن قانون المالية لسنة 2017 بنص على معدل تضخم بنسبة 4 بالمائة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية