سطيف : هلاك 3 أشخاص من عائلة واحدة في حادث سير ببلدية التلة

هلك ثلاثة (3) أشخاص من عائلة واحدة في حادث سير وقع مساء أمس الجمعة ببلدية التلة (جنوب سطيف)، حسب ما علم هذا السبت من المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية بالولاية النقيب أحمد لعمامرة.

وأوضح ذات المصدر بأن الحادث الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس كان مسرحا له الطريق الولائي رقم 64 بالنقطة الكيلومترية 96+300 وأودى بحياة 3 أشخاص من نفس الأسرة عندما انحرفت السيارة السياحية التي كانوا على متنها وهم الأم (25 سنة) التي لفظت أنفاسها الأخيرة بعين المكان ورضيعة (شهرين من العمر) وابنها (4 سنوات) اللذين توفيا بالعيادة الطبية المتعددة الخدمات بحمام السخنة ، فيما أصيب شخص آخر معهم يبلغ من العمر 49 سنة بجروح متعددة ليتم تحويله إلى مستشفى صروب الخثير بمدينة العلمة.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقة لهذا الحادث.

قسنطينة : هلاك شخصين وإصابة 25 آخرين بجروح في حادث انقلاب حافلة بمنطقة قطار العيش

هلك شخصان (2) وأصيب 25 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث سير وقع على شطر الطريق الوطني 79 بمنطقة قطار العيش بولاية قسنطينة، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

وقد وقع هذا الحادث مساء أمس الجمعة إثر انحراف ثم انقلاب حافلة لنقل المسافرين كان على متنها ركاب في رحلة بين ولاية سكيكدة ومدينة عين كرشة (أم البواقي) وفقا لما أوضح نفس المصدر الذي أشار إلى أن المتوفين هما:طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وفتاة (18 سنة) اللتين لفظتا أنفاسهما الأخيرة بعين المكان.

وأضافت الحماية المدنية أن الجرحى الذين تتراوح أعمارهم ما بين 9 و 53 سنة تم نقلهم إلى مستشفيي بلدية الخروب ومدينة علي منجلي.

واستنادا للمصدر فقد تم تسخير شاحنتين ذات صهريج و تسع (9) سيارات إسعاف و عناصر الحماية المدنية للوحدة الرئيسية بمدينة علي منجلي وكذا الوحدة الثانوية قطوش جمعي بالخروب لتقديم الإسعافات ومساعدة ضحايا هذا الحادث.

من جهتها فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب هذا الحادث.

وفاة 15 شخص خلال 48 ساعة الأخيرة

كما لقي 15 شخص حتفهم وأصيب 101 أخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 14 حادث مرور على المستوى الوطني ذلك خلال 48 ساعة الأخيرة،حسب ما أفادت به حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة قد سجلت على مستوى ولاية سطيف بوفاة امرأة وطفلين وإصابة شخص بجروح،على اثر انقلاب سيارة من الوزن الخفيف بالطريق الولائي رقم 64، ببلدية تلة.

في حين تدخلت ذات المصالح من أجل انتشال جثث 4 غرقى متوفين في البحر بكل من ولاية جيجل (مراهق متوفي غرقا بالشاطئ ممنوع للسباحة ببلدية الشقفة)، ولاية بومرداس (شخص متوفي غرقا بشاطئ مسموح للسباحة ببلدية جينات) ولاية الجزائر (شخص متوفي غرقا بالشاطئ مسموح للسباحة ببلدية رغاية)، ولاية مستغانم (مراهق متوفي غرقا بالشاطئ مسموح للسباحة ببلدية مزغران)، كما تدخلت أيضا مصالح الحماية المدنية لولاية عين تموشنت من أجل انتشال متوفى واحد غرقا بواد تافنة.

ومن جهة أخرى، تدخل جهاز الأمني الخاص بمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية التابع للحماية المدنية من أجل إخماد 26 حريق غابات و4 حرائق أدغال مع تسجيل خسائر قدرت 116,5 هكتار من الغابات، 19,5 هكتار الأدغال، 1700 حزمة تبن, 2272 شجرة مثمرة و 69 نخلة محروقة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية