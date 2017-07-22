القافلة الوطنية للحج المبرور تحط الرحال بغليزان

حطت القافلة الوطنية الحج المبرور لتوعية وتكوين الحجاج رحالها هذا السبت بمسجد عبد الله بن الزبير بمدينة غليزان قصد تكوين الحجاج الذين سيتوجهون في الأيام المقبلة إلى البقاع المقدسة.

وقام المشرفون على هذه القافلة بتقديم شروحات للمقبلين على الحج حول كيفية أداء المناسك بالكيفية الصحيحة .

ويكمن الهدف من هذه القافلة المنظمة تحت شعار فقه المناسك وأخلاق الناسك إلى توعية وإعداد وتدريب الحجاج توعيتهم من شتى النواحي الدينية والإرشادية والإدارية والتنظيمية والصحية.

ويستعين مؤطرو هذه القافلة بمجسمات للكعبة الشريفة وصور وأشرطة فيديو تحاكي مناسك الحج لتعليم ضيوف الرحمان كيفية القيام بالركن الخامس من أركان الإسلام على الوجه الصحيح.

ويشارك في هذه القافلة المنظمة من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وبالتنسيق مع الديوان الوطني للحج والعمرة ممثلون عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وزارة الصحة والسكان ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والمديرية العامة للحماية المدنية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية