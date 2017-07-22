وزير التجارة يؤكد دعمه للخبازين في لقاء مع رئيس الفيدرالية للمهنة

استقبل وزير التجارة، السيد أحمد عبد الحفيظ الساسي هذا السبت رئيس الفيدرالية الوطنية للخبازين السيد يوسف قلفاط ،حيث أكد دعمه لهذه المهنة التي تتجاوز المفهوم التجاري الى مهنة نبيلة في خدمة المواطن، حسبما جاء في بيان من الوزارة.

وأوضح المصدر أن الوزير أكد دعمه لهذه المهنة التي تتجاوز في نظره المفهوم التجاري إلى مهنة نبيلة في خدمة المواطن، مؤكدا على وقوف الوزارة ومرافقتها للخبازين.منوها بالدور البالغ الأهمية الذي تلعبه هذه الفئة في خدمة الاستهلاك اليومي للمواطن.

وأكد أن أبواب الحوار مفتوحة مع كل الأطراف بناء على تعليمات الوزير الأول وبرنامج الحكومة الرامي للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بالدرجة الأولى دون الإضرار بهامش الربح المشروع للتجار

وحسب البيان يدخل اللقاء في إطار سلسة اللقاءات التشاورية مع مختلف الفاعلين والمهنيين لقطاع التجارة التي يشرف عليها الوزير.

من جهته قدم السيد قلفاط عرض حال حول المشاكل التي يعاني منها مهنيو مهنة الخبازين من مختلف الجوانب كهامش الربح وقدم للسيد الوزير جملة من المقترحات من الجانب التقني معرجا على اهم المراحل التي رافقت فيها الفدرالية مقترحات الحكومة والعمل المشترك مع لجان وزارة التجارة من أجل الحفاظ على حقوق الخبازين.

واستغل الوزير الفرصة لطلب المزيد من عمليات التحسيس للخبازين من خلال رئيس الفدرالية لاحترام نظام المناوبة في الأعياد والعطل والتعاون مع مصالح الرقابة ومديريات التجارة حتى في إعداد قوائم المناوبة مبديا حرصه الشديد على الالتزام الكامل بالتشريع والقانون فيما يخص هذا الباب .

وحسب البيان، اختتم الوزير اللقاء بتعليماته لإطارات القطاع بضرورة مواصلة الحوار مع المعنيين ومعالجة كل النقاط العالقة بالملف الخاص بالخبازين لحين عرضه على الحكومة في أقرب الآجال.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية