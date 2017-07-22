بطولة إفريقيا للأمم-2017 دون 16 عاما : المنتخب الجزائري يفوز على تونس (57-54) ويحتل المركز الثالث

احتل المنتخب الجزائري لكرة السلة (دون 16 عاما) المركز الثالث في الترتيب النهائي للبطولة الإفريقية للأمم لهذا الصنف العمري"أفروباسكات-2017"بعد تغلبه على نظيره التونسي (57-54)،الشوط الأول (33-5)في اللقاء الترتيبي للمنافسة جمع بينهما هذا السبت بفاكاوس (موريس).

وغرف المنتخب الجزائري الذي كان متفوقا في نهاية الشوط الأول (33-5) سقوطا رهيبا خلال المرحلة الثانية للمباراة ، حيث عاد الفريق التونسي بقوة ليقلص الفارق من 28 نقطة إلى 3 نقاط في نهاية المباراة.

وكان المنتخب الجزائري قد انهزم في الدور نصف النهائي أمام نظيره المالي بنتيجة (62-72)، فيما خسرت تونس أمام مصر بنتيجة (45-86).

وعادت المرتبة الخامسة لمنتخب مدغشقر الفائز على رواندا (80-74)، فيما جاءت الموزمبيق في الصف السابع على حساب موريس (121-56).

وستجري المباراة النهائية مساء اليوم بين منتخبي مصر(حاملة اللقب) ومالي اللذين تأهلا لمونديال هذا الصنف العمري.

وكانت طبعة-2015 لهذه المنافسة التي جرت بمالي، قد عرفت تتويج مصر باللقب على حساب منتخب البلد المنظم، بينما احتل المنتخب الجزائري المركز الثالث في الترتيب النهائي.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية