مونديال-2017 لذوي الاحتياجات الخاصة : ميدالية ذهبية لإسمهان بوجدار في رمي الرمح

أحرزت العداءة الجزائرية إسمهان بوجدار(رمي الرمح/ف 33) الميدالية الذهبية خلال منافسات اليوم ما قبل الأخير للبطولة العالم الثامنة لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة الجارية بلندن.

ونجحت البطلة البرالمبية التي حطمت الرقم القياسي العالمي في تخصصها منذ أربعة أشهر، في افتكاك المرتبة الأولى ب 92ر5 متر متفوقة على القطرية سارة حمدي مسعود 39ر5 واليونانية أنتي لياغكو 22ر5.

وأعربت بوجدار عن سعادتها بهذا التتويج العالمي وإضافة ميدالية ذهبية لسجلها الثري بالألقاب وتتأهب اسمهان من الآن لألعاب طوكيو 2020.

وتعد هذه الميدالية الذهبية هي السادسة للجزائر التي حصدت أيضا ميداليتين فضيتين و 4 برونزيات.

وسيشارك في هذه الأمسية العدائين الجزائريين مجيد جمعي وعبد الكريم كراي في نهائي 1500 متر /ت 37.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية