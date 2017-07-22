الرابطة المحترفة الأولى موبيليس: تعيين كمال قاسي مديرا رياضيا جديدا لمولودية الجزائر

نصب المهاجم الدولي السابق كمال قاسي سعيد،كمدير عام رياضي للشركة الرياضية ذات أسهم"العميد"مولودية الجزائر، حسبما أعلنه مجلس إدارة النادي العاصمي في بيان صادر هذا السبت.

ويخلف قاسي سعيد الذي شغل منصب مناجير عام في مولودية الجزائر سنة 2014 أين توج بكأس الجزائر مع الفريق عمر غريب الذي تمت إقالته من مهامه يوم 8 يوليو2017. ويستلم المدير الجديد للمولودية مهامه رسميا، بداية من 22 يوليو 2017، حسب بيان مجلس الإدارة عبر"التطبيق الرسمي"للنادي.

وعاقبت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف"بالإقصاء مدى الحياة من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم خلال صيف 2013، ليتم العفو عنه في فبراير 2016 و يعود لتسيير شؤون المولودية ، حيث توج أصحاب اللونين الأحمر والأخضر بكأس الجزائر بعد أشهر قليلة.

واحتلت المولودية العاصمية في نهاية الموسم المنقضي (2016-2017)المركز الثاني في البطولة الوطنية وأقصيت في الدور نصف النهائي لكأس الجزائر.

ويتواجد الفريق دائما في السباق في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية، إذ سيواجه النادي الإفريقي التونسي شهر سبتمبر القادم لحساب الدور ربع النهائي.

ويوجد كمال قاسي سعيد أمام حتمية الإسراع من وتيرة عملية الاستقدامات،لاسيما وأن"العميد"لم يضمن لحد الآن سوى خدمات ثلاثة لاعبين وهم، سفيان بالغ(اتحاد بلعباس)، زين العابدين بولخوة (اتحاد الحراش)وعبد الله المؤذن (نادي بارادو).

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية