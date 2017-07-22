مونديال-2017 لأقل من 21 سنة (المجموعة4-الجولة4): الجزائر تتعادل أمام كرواتيا (24 - 24)

22/07/2017 - 22:55

تعادل المنتخب الجزائري أمام نظيره الكرواتي بنتيجة(24 - 24)الشوط الأول (09 - 11) هذا السبت بقاعة حرشة حسان بالجزائر العاصمة ضمن الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة لمونديال كرة اليد لأقل من 21 سنة الجاري بالجزائر.

ويعد التعادل الثاني للجزائر بعد الأرجنتين (25- 25) يوم الخميس الفارط مقابل  هزيمة أمام ايسلندا (25- 22) وفوز على المغرب 24 - 19).

وفي بقية لقاءات الجولة الرابعة لنفس المجموعة، فازت ايسلندا على المغرب (35- 18) في حين تفوقت الأرجنتين على السعودية (24- 23).

وفي الجولة الخامسة يلتقي الخضر بالمنتخب السعودي يوم الاثنين (45ر20) بقاعة حرشة حسان.

المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج

أوسمة:

رياضة, كرة اليد

طالع ايضاً

كرة اليد/مونديال-2017 لأقل من 21 سنة: الجزائر تتعادل أمام الأرجنتين (25- 25)
كرة اليد - بطولة العالم-2017 لأقل من 21 سنة : وضعية المجموعة الثانية بعد إجراء...
كرة اليد - بطولة العالم-2017 لأقل من 21 سنة /اليوم الثاني - المجموعة الثانية/: فوز...
كرة اليد - بطولة العالم-2017 لأقل من 21: إيسلندا تضرب بقوة أمام السعودية 48-24