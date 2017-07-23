الجزائر تفوز بالميدالية البرونزية في الاولمبياد الدولية للرياضيات بالبرازيل

فازت الجزائر بالميدالية البرونزية و4 جوائز شرفية في الأولمبياد الدولية للرياضيات التي تجري فعاليتها بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية خلال الفترة الممتدة من 12 الى 23 جويلية الجاري، حسب ما أوردته وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت.

و أكدت الوزيرة في حسابها على موقعي التواصل الاجتماعي (فايسبوك و تويتر) ان "الجزائر فازت بميدالية برونزية وأربعة جوائز شرفية خلال الاولمبياد الدولية للرياضيات التي تقام بالمدينة البرازيلية ريو دي جانيرو"

للإشارة يمثل الجزائر في الاولمبياد الدولية للرياضيات ال58 ستة تلاميذ من بينهم فتاة, ينحدرون من ولايات أم البواقي, الأغواط، تمنراست، تلمسان، المدية وجيجل، حيث تم اختيارهم في بداية السنة الدراسة على أساس مسابقة وطنية نظمتها وزارة التربية الوطنية.

كما تحصلت الجزائر على ميدالية برونزية شرفية في بطولة البحر الابيض المتوسط للرياضيات بإيطاليا, حسب الوزيرة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج