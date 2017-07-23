قــافلة " مولود معمري" تحط ببومرداس و 3 مشاريع كبرى لتخليد ذكرى الاديــب الراحــل

أعلن الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد السبت ببومرداس بأن برنامج إحياء مائوية ميلاد الأديب مولود معمري (1917-1989) يتضمن 13 تظاهرة ثقافية و أدبية و تمويل 3 مشاريع كبرى أخرى موزعة و تغطي كل سنة 2017.

وأوضح سي الهاشمي عصاد على هامش حفل افتتاح القافلة الأدبية و الثقافية لإحياء ذكرى مائوية ميلاد الأديب و الباحث الراحل مولود معمري التي حطت رحالها بدار الثقافة رشيد ميموني بأن الدولة و من خلال وزارة الثقافة وضعت في متناول المحافظة كل الإمكانيات لإقامة البرامج الاحتفالية والمشاريع المذكورة في هذا الإطار.

وتتمثل أهم هذه التظاهرات التي تحتضنها 13 ولاية من الوطن لتكريس البعد الوطني لأعمال الراحل --استنادا إلى نفس المصدر-- في تنظيم ملتقى دولي أيام 3 و 4 و 5 نوفمبر القادم بولاية وهران حول الراحل معمري و تخصيص ضمن المعرض الدولي للكتاب لسنة 2017 جناح كبير يبرز و يعرف بكل مؤلفات وأعمال الراحل إضافة إلى إصدار طابع بريدي خاص بمولود معمري يصدر يوم 28 ديسمبر القادم.

وتتمثل أهم هذه التظاهرات المبرمجة في هذا الإطار كذلك --يضيف المصدر-- في إقامة مهرجان وطني حول الشعر الأمازيغي بولاية إيليزي خلال ما تبقى من أشهر السنة الجارية يكون متبوعا بتظاهرة أخرى تتمثل في يوم دراسي حول الموروث اللامادي "أهليل" بتيميمون (ولاية أدرار) إضافة إلى الشروع قريبا في اقتباس من أحد أعمال الراحل للقيام بعمل مسرحي بعد ترجمتها إلى الأمازيغية على أن تعرض لاحقا عبر الوطن.

كما يجري العمل في هذا الإطار و بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية --يضيف سي الهاشمي عصاد-- على التحضير لتخصيص درس حول مولود معمري في الدخول المدرسي القادم و العمل على إدراج إسم مولود معمري ضمن "الأنتولجية" المدرسية التي تضم عدة شخصيات أدبية و ثقافية و وطنية .

أما المشاريع الثلاثة الكبرى المذكورة فتتمثل -- حسب هذا المسؤول-- في دبلجة فيلم " الأفيون و العصا" لمخرجه أحمد راشدي الذي استند في روايته إلى القصة الروائية لمولود معمري بنفس العنوان حيث سيتم في هذا الإطار إقامة يوم 24 جويلية القادم أول ورشة عمل فنية ببومرداس التي ستشرع في عمل الدبلجة تحت إشراف الأخصائي سمير آيت بلقاسم.

ويتثمل المشروع الأخر الكبير في إنشاء بوابة إلكترونية أو موقع واب على الشبكة العنكبوتية دخلت حيز الخدمة مؤخرا تضم كل الأعمال و منتجات الراحل مولود معمري إضافة إلى دعمها بكل الأخبار و المحاضرات حول أعماله و كذا النشاطات التي تقام في إطار إحياء المئوية على أن يتم تحويل البوابة في نهاية السنة لتصبح بوابة خاصة باللغة الأمازيغية و توسع محتوياتها لكل المجالات.

ويتم في هذا الإطار كذلك و بالتعاون مع المصالح الوزارية المعنية --يضيف الأمين العام للمحافظة-- إنشاء على مستوى الشبكة العنكبوتية" قسم افتراضي "لتعليم اللغة الأمازيغية بكل تفرعاتها".

أما المشروع الثالث الكبير فيتمثل --حسب سي الهاشمي-- في إعادة طبع و ترجمة كل الأعمال الأدبية الروائية و الشعرية للراحل معمري إلى اللغة الأمازيغية بكل تفرعاتها مع تبسيط محتوياتها من أجل تقريبها من القارئ أكثر فأكثر.

وتضمن حفل انطلاق برنامج إحياء مئوية ميلاد مولود معمري من خلال القافلة الأدبية و الثقافية التي تتواصل على مدار 3 أيام بالولاية إلقاء عدد من الكلمات متبوعة بأغاني و ألحان موسيقية تكريما لمولود معمري من أدا ء المجموعة الصوتية التابعة لإكمالية "أث يني" من ولاية تيزي وزو تحت القيادة الفنية لمرزوق لشموط متبوعة بإلقاءات شعرية بلغات مختلفة .

وقال مدير الثقافة ببومرداس جمال فوغالي أن فعاليات هذه القافلة الأدبية و الثقافية بالولاية بتنظيم مائدة مستديرة حول "الأعمال اللغوية و القيمة المميزة" لمولود معمري و "ثراء أعماله في القصة و القصة القصيرة

و الشعر و المسرح و اللسانيات و التاريخ و الأنثروبولوجيا و السينما" من تنشيط أعضاء اللجنة العلمية المنسقة للتظاهرة.

وتتضمن الفعالية في يومها الثاني أيضا --حسب البرنامج المسطر-- إقامة نشاطات فنية و ثقافية متنوعة وقراءات لنصوص الكاتب مولود معمري مختارة باللغات العربية و الأمازيغية و الفرنسية على مستوى واجهة البحر لمدينة بومرداس تختتم بعرض بقاعة العروض لدار الثقافة رشيد ميموني لفيلم ناطق باللغة الأمازيغية .

وفي اليوم الثالث و الأخير من عمر التظاهرة تم برمجة عملية تسليم هبة من الكتب لفائدة المكتبة البلدية للمطالعة العمومية ببودواو البحري و تنظيم وقفة أدبية لأعضاء لجنة تنظيم المئوية وورشة لكتابة الحكاية الخاصة بالطفل على مستوى مخيم الشباب بالكرمة بمدينة بومرداس.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج