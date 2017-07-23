بــدوي يدعـو الولاة لإنجاح المحليــات المقـبلـة ويشــددد على ضروروة ترشيـد النفقــات

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي الولاة الى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاح الانتخابات المحلية القادمة مشددا على ضرورة استعداد المجالس البلدية القادمة لتحمل مسؤولياتها كاملة في تحسين الاطار المعيشي للمواطن واستقطاب الاستمارات المنتجة .

وقال بدوي في كلمة ألقاها خلال اشرافه على تنصيب الولاة والولاة المنتدبين الجدد المعنيين بالحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية في هذا السلك "سيقع على عاتقكم في الأيام القادمة تهيئة الظروف اللازمة من أجل ضمان احترام إرادة الشعب السيدة وتمكين المواطنين من التعبير عن خياراتهم بكل أمانة في الانتخابات المحلية المقبلة وستجدون منا في ذلك كل الدعم والمرافقة"

قانون عام جديد للجماعات الاقليمية لتعزيز اللامركزية

من جهة أخرى كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمإرانية أن دائرته الوزارية تعتزم إعداد قانون عام للجماعات الاقليمية يرمي لتعزيز اللامركزية والتحير للمبادرات المحلية ،داعيا الولاة الى المشاركة بقوة في اثراء هذا القانون وتعميق المشاورات بشأنه مع كامل الاطراف المعنية استكمالا لوضع النصوص القانونية والتنظيمية المجسدة لمبادئ المراجعة الدستورية في إطار تعزيز البناء الديمقراطي

من جانب آخر طالب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي الولاة والولاة المنتدبين بضرورة التعاطي مع الواقع بموضوعية وعزم والتحلي بروح المبادرة والشفافية في تسيير الشؤون المحلية مشددا على ضرورة ترشيد النفقات خاصة نفقات تسيير وتجهيز المصالح الادارية

وبعد أن شدد على ضرورة إشراك المواطن بالاستشارة والتشاور ذكر بدوي أن الشعب الجزائري متمسك بأمنه وباستقراره وسيادته وأنه برهن على جنوحه الصادق للسلم ما جعل مسار المصالحة الوطنية الذي بادر به رئيس الجمهورية يكلل بالنجاح

الولاة يطالبون بالمزيد من الصلاحيات في التعامل مع العقار الصناعي

وخلال نفس اللقاء شدد نورالدين بدوي على ضرورة تطهير العقار الصناعي لتفعيل برامج الاستثمار و التنمية فيما طالب الولاة في تصريح للقناة الاذاعية الأولى بالمزيد من الصلاحيات التي تمكنهم من تحقيق أهداف التنمية

المصدر : الاذاعة الجزائرية