مساهل يتحادث مع نظيره الأردني حول التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أجرى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم السبت مكالمة هاتفية مع نظيره الأردني أيمن سفادي تناولت على وجه الخصوص التطورات الحاصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح ذات المصدر أن "المحادثة تمحورت أساسا حول التطورات الحاصلة في الأراضي المحتلة و التوتر الذي نجم عن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها المحتل ضد الفلسطينيين".

و شدد الوزير بهذه المناسبة على "ضرورة إعادة القضية الفلسطينية إلى الصدارة التي تستحقها ضمن قائمة أولويات العمل العربي المشترك".

كما اتفقا على "بذل الجهود الضرورية بالتشاور مع البلدان العربية و المسلمة و كذا المنظمات الدولية و المجتمع الدولي من اجل ضمان حماية البقاع المقدسة و الشعب الفلسطيني و الضغط على المحتل لوضع حد للتصعيد و الابتزازات".