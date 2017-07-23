وفاة 1695 شخص في حوادث المرور خلال السداسي الأول لـ 2017

23/07/2017 - 13:17

لقي 1695شخصا حتفهم وأصيب 17715آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في أزيد من 12 ألف حادث مرور عبر الطرق ال358 وذلك خلال السداسي الأول من السنة الجارية

وأوضح المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق  في حصيلة أوردها اليوم الأحد أنه مقارنة بنفس الفترة من سنة  2016 فقد تم تسجيل انخفاض في عدد الحوادث ب13,20 بالمائة وفي عدد القتلى  ب11,67 بالمائة وفي عدد الجرحى ب 16,79 بالمائة.

وكان المركز قد سجل في حصيلة العام الفارط  وفاة 992 3 شخص في 856 28 حادث  مروربتصدر ولاية الجلفة قائمة الولايات  الأكثر تضررا من هذه الحوادث المأساوية ب149 قتيل في  حين سجل أكبر عدد من هذه الحوادث بولاية الجزائر ب750 1حادث

 يذكر أن المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق كان قد عكف منذ نشأته على  تنظيم العديد من العمليات التوعوية تناولت مواضيع مختلفة ذات علاقة بالسلامة  المرورية .

    

 

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