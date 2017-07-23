الجامعة العربية تؤجل اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ بشأن القدس إلى الخميس المقبل

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية هذا الأحد عن تأجيل الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب لمناقشة الوضع في مدينة القدس وفي محيط المسجد الأقصى إلى يوم الخميس المقبل بدلا من الأربعاء لضمان مشاركة أكبر عدد من الوزراء.

وقال الوزير المفوض المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية محمود عفيفي في بيان صحفي مساء اليوم إنه"فيما يتعلق بالاجتماع الطارئ المقرر عقده لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة الوضع في مدينة القدس وفي محيط المسجد الأقصى الشريف فقد تم الاتفاق في ضوء الاتصالات التي جرت على مدار اليوم على أن يعقد الاجتماع يوم الخميس المقبل بدلا من يوم الأربعاء وذلك لضمان مشاركة أكبر عدد من الوزراء".

وأضاف المسؤول ذاته أن الاتصالات شهدت أيضا"التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي التي اتفق على أن يعقد اجتماعها الوزاري الخاص بتناول هذا الموضوع الأسبوع المقبل".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد منعت الأسبوع الماضي إقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وأخلته من المصلين بعد استشهاد ثلاثة فلسطينيين في اشتباك مسلح قرب باب(حطة) بالقدس المحتلة.

كما وضعت سلطات الاحتلال بوابات الكترونية وركبت كاميرات مراقبة داخل المسجد الأقصى المبارك. وأثار قرار إغلاق باحة المسجد تنديدا عارما لدى الفلسطينيين وفي العالم الإسلامي.

وأصيب قرابة 70 فلسطينيا في صفوف المعتصمين أمام باب الأسباط بالقدس المحتلة بالرصاص المطاطي والاختناقات في اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد احتجاجات عارمة قام بها الفلسطينيون تنديدا بالانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية