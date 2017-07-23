دراسة ألمانية حديثة تؤكد أن ركوب الدراجات يحمي الخلايا العصبية للدماغ من التلف

أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن ممارسة الرياضة البدنية بانتظام كركوب الدراجات لا تقي من الضعف الإدراكي وخرف الشيخوخة فقط بل تحمي أيضا خلايا الدماغ العصبية من التلف.

وأكد باحثون بجامعة"غوته"في مدينة فرانكفورت الألمانية في دراسة نشرت اليوم الأحد إنهم فحصوا أدمغة 60 شخصا تتراوح أعمارهم بين 65 و85 عاما مستخدمين التصوير بالرنين المغناطيسي والرنين المغناطيسي الطيفي لقياس هيكل الدماغ ومعرفة التأثير الإيجابي للنشاط البدني على المخ فوجدوا أن ممارسة الرياضة البدنية العادية عززت اللياقة البدنية وكفاءة القلب،كما كان لها تأثير إيجابي على أدمغة المشاركين من خلال تحسين الأداء المعرفي وهيكل الدماغ.

وقال الباحثون خلال دراستهم بتقييم أداء المشاركين من حيث الحركة وصحة القلب والأداء المعرفي، حيث أخضعوا المشاركين في الدراسة إلى فحص عقب ممارستهم لرياضة ركوب الدراجة لمدة نصف ساعة ثلاث مرات يوميا على مدى 12 أسبوعا فوجدوا أن النشاط البدني يؤدي إلى الحد من فقدان الخلايا العصبية في المخ وهي حالة تحدث عادة كمقدمة للإصابة بمرض الزهايمر.

وكانت دراسة علمية سابقة قد كشفت أن ممارسة النشاط البدني المنتظم وعلى خاصة المشي صباحا يمكن أن يساهم بشكل كبير في علاج أمراض الخرف التي تحدث لكبار السن مثل مرض الزهايمر.

المصدر : واج