اجتماع اللجنة الوزارية للمتابعة أوبيب-خارج الأوبيب: تعديلات منتظرة من أجل استقرار الأسواق

سيتم بحث آفاق الاتفاق أوبيب-خارج أوبيب حول تقليص إنتاج النفط هذا الاثنين بسانت بيترسبورغ (روسيا) من قبل الدول الموقعة على الاتفاق تحسبا لإدخال تعديلات على السوق البترولية العالمية التي لا تزال تحت الضغط.

وقد أوكلت هذه المهمة للجنة الوزارية المشتركة لبلدان الأوبيب وخارج الأوبيب التي ستقوم خلال الاجتماع ال4 بسانت بيترسبورغ بتحليل وضعية السوق العالمية للخام واحتمال والخروج بتوصيات تعرض على القمة المقبلة لمنظمة الأوبيب المقررة هذه السنة.

والتزمت منظمة الاوبيب و 11 بلدا آخرا منها روسيا منذ مطلع السنة بتقليص إنتاجها إلى غاية مارس 2018 قصد تخفيض فائض العرض الذي يؤثر على أسعار الذهب الأسود،غير أن الملاحظين اعتبروا انه بالرغم من هذا الاتفاق يتعين إدخال تعديلات بهدف تعزيز هذا المسعى.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد صرح من قبل أن اجتماع سانت بيترسبورغ قد يعتمد مبادرات مختلفة مرتبطة باتفاق تخفيض الإنتاج.

وحسب قوله فان القرارات التي ستتخذ خلال هذا الاجتماع مرهونة بالوضع الحالي للسوق.

وفي تصريح صحفي خلال المؤتمر العالمي للبترول المنعقد في اسطنبول مطلع شهر يوليو أكد ألكسندر نوفاك أن"روسيا مستعدة لدراسة كل اقتراح يخص تعديل بعض الضوابط الخاصة بالاتفاق إذا كانت ناجعة و ضرورية".

وحسب الملاحظين فان الأمر يتعلق في سانت بيترسبورغ بتحليل العرض والطلب واستخلص النتائج و تقديم توصيات على القمة القادمة للأوبيب.

ومن المرتقب أيضا أن يعكف المشاركون في هذا الاجتماع على بحث حالة نيجيريا وليبيا اللتين تستفيدان إلى حد الآن من معاملة استثنائية في مجال حصة الإنتاج.

وقد دعمت اللجنة الوزارية بصلاحيات إضافية امتدت إلى مراقبة تطبيق هذا الاتفاق وصياغة التوصيات حول الإجراءات الإضافية إذا كانت ضرورية من أجل تحقيق استقرار في الأسواق البترولية في آن واحد.

ويذكر أن اللجنة الوزارية المشتركة أسست بعد الندوة الوزارية ال171 للأوبيب المنعقدة في نوفمبر 2016 وإعلان التعاون المقبل الذي صدر خلال الاجتماع الوزاري المشترك أوبيب-خارج الأوبيب المنعقد في ديسمبر 2016 في فيينا. وتتكون اللجنة من ثلاثة بلدان أعضاء في الأوبيب (الجزائر والكويت و فينزويلا) وبلدين غير عضوين في الأوبيب (روسيا و عمان).

وسيمثل الجزائر خلال الاجتماع ال4 للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة لبلدان الأوبيب وخارج الاوبيب بسانت بيترسبورغ وزير الطاقة مصطفى قيطوني.

وخلال اجتماع شهر ديسمبر تعاون 11 بلد منتجا للبترول خارج الاوبيب مع 13 بلد عضو في الأوبيب ضمن جهود متفقة قصد تحقيق إعادة توازن السوق البترولية بفضل تعديل في الإنتاج قدر ب 8ر1 مليون برميل يوميا. وتتمثل البلدان ال11 خارج الأوبيب المعنية بهذا الاتفاق في أزربيجان وبروناي والبحرين وغينيا الاستوائية وكازاخستان وماليزيا والمكسيك وعمان و روسيا والسودان وجنوب السودان.

ويذكر أنه خلال الاجتماع الاستثنائي للندوة الوزارية للأوبيب المنعقد في سبتمبر 2016 بالجزائر قررت البلدان الأعضاء في الاوبيب تعديل إنتاجها ما بين 5ر32 إلى 33 مليون برميل يوميا وتأسيس لجنة رفيعة المستوى ترأسها الجزائر بهدف إعداد تفاصيل هذا الاتفاق.

المصدر : واج