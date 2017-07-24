مونديال كرة اليد لأقل من 21 سنة:المنتخب الوطني يواجه نظيره السعودي سهرة هذا الاثنين

يواجه سهرة هذا الاثنين المنتخب الوطني لكرة اليد أواسط نظيره السعودي ضمن الجولة الخامسة والأخيرة للمجموعة الرابعة من بطولة العالم (مونديال-2017) لفئة أقل من 21 سنة الجارية من الـ 18 إلى الـ 30 جويلية بالجزائر العاصمة.

ويبحث المنتخب الوطني عن فوز يؤهله إلى الدور الثمن النهائي في المرتبة الثالثة لتفادي متصدر المجموعة الثالثة المنتخب الاسباني حيث يطمح ''السباعي'' الجزائري إنهاء مشوار دور المجموعات في المرتبة الثالثة خاصة وأنه قدم مردودا جيدا سهرة أول أمس السبت أمام كرواتيا (24-24).

وسيكون اللقاء أمام المنتخب السعودي (المرتبة الخامسة بنقطتين) في غاية الأهمية لأنه سيسمح للجزائر بضمان المرتبة الثالثة وتفادي مواجهة إسبانيا في الدور القادم والتي تسيطر على المجموعة الثالثة بعد ثلاثة انتصارات، وبالنسبة للعديد من المتتبعين، فإن المنتخب الاسباني أضحى من المرشحين لنيل لقب طبعة 2017.

وهنأ الناخب الوطني رابح غربي لاعبيه عقب المردود الكبير الذي قدموه أمام منتخب كرواتيا، طالبا منهم التركيز أمام المنتخب السعودي لضمان الزاد الكامل وعدم استصغار المنافس الذي سيرمي بكل ثقله في هذا اللقاء رغم امتلاكه لحظوظ ضئيلة من أجل التأهل.

وقال غربي ''أود أن أشكر النخبة الوطنية على المردود الذي قدمته أمام أبرز المرشحين للتويج باللقب العالمي. الآن لدينا يوم من الراحة قبل أن نلاقي المنتخب السعودي. سنعمل من أجل الفوز وتفادي رائد المجموعة الثالثة''.

ومن المتوقع أن لا تكون أمور ''الخضر'' معقدة في لقاء المنتخب السعودي رغم أن هذا الأخير قدم مباراة كبيرة أمام الأرجنتين (انهزام 24-23).

ولحساب نفس المجموعة، ستلاقي إيسلندا (المرتبة الأولى بثماني نقاط) المنتخب الكرواتي (المرتبة الثانية بسبع نقاط) في لقاء يهدف فيه الفريقان للفوز لضمان المرتبة الأولى، بينما ستواجه الأرجنتين (المرتبة الرابعة بثلاث نقاط) المنتخب المغربي الذي يتذيل ترتيب المجموعة بصفر نقطة.